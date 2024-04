Suviana, Bergamini: “Dal Governo provvedimenti nella giusta direzione. Controlli e prevenzione fondamentali”

Questo Governo si è adoperato con due diversi provvedimenti, uno dopo il gravissimo incidente di Firenze e uno collegato al Pnrr, muovendosi su diverse direttrici: premialità per i comportamenti virtuosi, rafforzamento delle sanzioni per chi non rispetta le regole e del numero degli ispettori. Quello che serve è un maggiore coordinamento tra Inps, Inail, Asl e tra i database a disposizione, per rafforzare l’azione ispettiva che è determinante per la prevenzione. Forza Italia crede inoltre nella formazione obbligatoria non solo del preposto ma anche del datore di lavoro. Lo Stato deve controllare molto di più di quanto sia stato fatto sino ad oggi, i numeri sugli incidenti sul lavoro sono ancora raccapriccianti, la strada da fare è lunga, ma i provvedimenti ci sono stati e sono recenti, così come l’impegno del Governo a disciplinare meglio i controlli sui subappalti”.

Lo ha detto Deborah Bergamini, vicepresidente di Forza Italia, ospite a Tg2 Post.