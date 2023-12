Superbonus, Rosso (FI): grazie a Tajani raggiunta una soluzione importante

“Grazie a Forza Italia viene data una risposta seria, concreta ed efficace a quei cittadini che, in buona fede e in modo onesto, hanno fatto affidamento sul Superbonus. Allo stesso modo, tuteliamo tante imprese, artigiani e professionisti del settore dell’edilizia, con i loro lavoratori e il loro indotto, che in assenza di soluzioni avrebbero rischiato il fallimento“. Lo dichiara il senatore e responsabile del Dipartimento casa di Forza Italia, Roberto Rosso.

“In occasione del passaggio della manovra in Senato – prosegue – abbiamo intensamente lavorato affinché si individuassero delle modalità per sostenere cittadini e imprese. Oggi la strada individuata guarda in particolare alle famiglie più in difficoltà, che non sono nelle condizioni di sostenere le spese legate al cambiamento del regime agevolativo dal 110% al 70%. Nei condomini che ultimeranno i lavori il prossimo anno, chi ha redditi bassi potrà infatti continuare ad usufruire del 110%. Inoltre, chi non riuscirà a terminare i lavori e rispettare l’obbligo di migliorare di due classi l’efficienza energetica dell’edificio oggetto dell’intervento, non dovrà più restituire allo Stato i soldi, così come era fino ad oggi previsto. Un intervento, questo, a favore di tutti. Non possiamo che ringraziare il nostro segretario nazionale Antonio Tajani per aver condotto in porto una battaglia non facile, nell’interesse dei cittadini e del Paese“, conclude.