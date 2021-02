Stop riapertura impianti sciistici, Zangrillo (FI): se confermata dichiarazione Ricciardi, ministro Speranza si assuma le proprie responsabilità

“Ieri sera durante la trasmissione “che tempo che fa” il prof. Ricciardi, consulente del ministro Speranza , ha affermato che già da ottobre si sapeva che gli impianti sciistici non avrebbero riaperto. Se fosse vero, è inaccettabile che un’intera filiera economica sia stata presa in giro per mesi, aggravando le conseguenze dannose di tale situazione. Cittadini, lavoratori e imprese devono essere tutelati dallo Stato, il ministro Speranza rifletta sulle sue responsabilità!”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...