Sentenza del Tar, Forza Italia: “Ha vinto la legalità, pronti al ballottaggio per cambiare Follonica” “La sentenza del Tar che ha disposto il ballottaggio per l’elezione del  sindaco di Follonica è una vittoria della legalità”.

Non nasconde la sua soddisfazione Sandro Marrini, coordinatore provinciale FI, nel commentare la decisione giunta ‪martedì sera‬, che ha annullato l’esito del primo turno delle elezioni amministrative.

“E’ giusto sia così – sottolinea Marrini -, ma la mia considerazione non è condizionata da un’appartenenza partitica. La sentenza del Tar è solamente il risultato di una battaglia di civiltà condotta dal centrodestra in nome della democrazia e per tutelare tutti quei cittadini di Follonica che si sono recati alle urne per esercitare il loro diritto di voto. Con il ballottaggio, cade ogni sospetto su elezioni amministrative in cui effettivamente c’era stato qualcosa di poco chiaro durante lo scrutinio e che il Tribunale amministrativo ha confermato”.

“Adesso, con il ballottaggio, i follonichesi possono esprimere la loro preferenza ed eleggere il sindaco della Città nel pieno rispetto della trasparenza e delle leggi dello Stato – continua il coordinatore provinciale di Forza Italia -. Come centrodestra siamo pronti ad affrontare questi mesi che ci separano dal voto con l’energia, la passione e la determinazione che ci ha sempre contraddistinto. Si apre una fase nuova e, sia chiaro, non partiamo battuti. La partita ricomincia da zero a zero e nel secondo elettorale tutto può succedere”.

Al termine del suo intervento, Marrini lancia anche un appello: “Forza Italia, insieme agli altri partiti della coalizione, è aperta al dialogo verso il mondo civico di Follonica e nei confronti degli altri schieramenti politici che non si rispecchiano nella politica e nell’azione amministrativa di Andrea Benini – termina il coordinatore provinciale di Forza Italia -. Il ballottaggio offre una grande opportunità ai nostri concittadini: votare per il cambiamento della Città del Golfo, per far sì che il nostro territorio possa finalmente tornare a quei livelli di benessere che si merita. Siamo fiduciosi, in quanto gli elettori hanno potuto valutare anche questi primi mesi della nuova legislatura targata Benini, cancellati dalla sentenza del Tar e caratterizzati solamente da annunci spot in previsione di una campagna elettorale, che effettivamente si è concretizzata con l’annullamento del Tribunale del primo turno delle amministrative”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia

