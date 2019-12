Lavoro, Ruzzola (FI): sulla Martor intervenga la Regione. Avviati i contatti

“Siamo vicini ai 117 lavoratori della Martor di Brandizzo e all’Amministrazione comunale. Raccolgo le sollecitazioni espresse in queste ore dal sindaco e favorirò quanto prima un incontro con l’assessore Chiorino. Mi attiverò inoltre con la Giunta regionale anche per garantire attenzione al futuro industriale di tutta l’area del Chivassese, fortemente provata dalle molteplici crisi aziendali che ne stanno desertificando il tessuto produttivo e quindi anche i livelli occupazionali”. Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.