Scuola, Zangrillo (FI): complimenti al sindaco di Valdengo e al personale scolastico per essere riusciti ad anticipare l’inizio dell’anno scolastico al 7 settembre

“Mi voglio rallegrare e trasferire il mio personale apprezzamento a Roberto Pella , sindaco di Valdengo, al personale scolastico dell’Istituto Comprensivo e a tutti coloro che hanno consentito di anticipare a domani, 7 settembre, l’inizio dell’anno scolastico per 400 studenti della scuola primaria e secondaria. Un segnale straordinario di attenzione ai nostri giovani studenti, un esempio edificante della possibilità di far accadere le cose quando si vuole. La ripresa di un corso normale della vita non può non cominciare dalla scuola e Valdengo, piccolo comune del biellese, ci segna la strada”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.

