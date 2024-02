Scuola – Rosso: “Offriamo a giovani le competenze richieste dal mondo del lavoro”

“Con questo testo investiamo sui giovani e sul loro futuro, miglioriamo la filiera professionale e tecnica, che viene messa sullo stesso livello degli altri percorsi formativi, e diamo risposte concrete al mondo del lavoro e ai ragazzi che intendono seguire i percorsi tecnologico-professionali. Finalmente affrontiamo la necessità di fare acquisire ai giovani le competenze richieste dal mondo del lavoro”. Così il senatore di Forza Italia Roberto Rosso intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sull’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. “Per ora si tratta di una sperimentazione all’interno delle previsioni e delle tempistiche del PNRR, ma potrà poi diventare un percorso di studi permanente, capace di dare uno sbocco lavorativo immediato agli studenti che lo frequentano. Forza Italia, proprio per la concretezza delle norme di questo testo e dei percorsi di studio in esso delineati, valuta quindi positivamente questo disegno di legge e voterà convintamente a favore”, ha concluso.