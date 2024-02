Sardegna: Nevi: “La scelta fatta non ha dato i frutti sperati. Le liiste centrodestra hanno preso più voti”

“La sconfitta è colpa di tutti, è stata fatta una scelta che non ha dato i frutti sperati ma il centrosinistra sta esagerando un po’ con i festeggiamenti, non dimentichiamo che noi abbiamo perso per colpa del voto disgiunto sul presidente ma il voto alle liste è maggiore per il centrodestra che ha preso il 5% in più”. Cosi interviene a Radio24 il vicepresidente vicario del gruppo alla Camera dei deputati e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. “Soru ha tolto voti anche a noi mentre su Solinas erano emerse delle difficoltà nei suoi anni di governo. La nostra scelta è nata a livello locale e non imposta da Roma e la sconfitta non è mai frutto di ciò che accade negli ultimi giorni, un cambio di presidente è sempre cosa molto delicata. Noi siamo più uniti che mai, questo risultato ci rinforzerà e proseguiamo il nostro mandato di governo. Il risultato di Forza Italia è stato molto importante dimostra che siamo radicati sul territorio e c’è interesse intorno a noi”.