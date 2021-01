Sanità/Toscana, Stella (FI): “Un morto e nuovi casi batterio New Delhi, Ministero mandi ispettori”

Firenze – “Un uomo è morto e alcune persone sono ricoverate con il super batterio New Delhi, in Toscana. Vista l’emergenza Covid che sta già mettendo a dura prova il sistema sanitario toscano, chiediamo che il Ministero della Salute mandi degli ispettori nella nostra regione, per capire cosa sta succedendo e per valutare i termini della vicenda”. Lo chiede il capogruppo di Forza italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, a seguito del decesso di un anziano all’ospedale di Livorno, morto dopo aver contratto in corsia il superbatterio New Delhi e poi anche il Covid. Tra novembre 2018 e il 3 gennaio 2021 i batteri New Delhi in Toscana sono stati isolati nel sangue di 323 pazienti.

“In concomitanza con l’emergenza Covid 19, le Asl segnalano un lieve incremento delle infezioni da enterobatteri New Delhi – sottolinea Stella -. Chiediamo alla Regione Toscana e alle Asl di rafforzare le attenzioni verso le strategie di contenimento delle infezioni da germi multiresistenti, con particolare riferimento alle precauzioni da contatto. La situazione va monitorata continuamente, e chiediamo che le Asl insieme ad Ars e Regione predispongano report accurati, informando così la cittadinanza su un tema così importante, soprattutto in questa fase delicata per la sanità”.