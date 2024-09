Sanità, Rosso (FI): impegnati per tutela medici, nostro dovere proteggerli

“È fondamentale garantire che i nostri medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario possano lavorare con serenità e in assoluta sicurezza. Va in questa direzione l’ordine del giorno presentato da Forza Italia al ddl sicurezza affinché si potenzino i presidi a tutela di chi ogni giorno garantisce il diritto alla salute dei cittadini. È una battaglia che siamo impegnati a portare avanti con determinazione. Coloro che lavorano nelle strutture sanitarie non possono essere lasciati soli davanti ad atti di violenza intollerabili“. Così il senatore e vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Roberto Rosso.