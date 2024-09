Fava (FI): abbiamo dato con coerenza continuità al Fondo per asili e scuole di montagna

«Sono estremamente soddisfatto che come Regione Piemonte abbiamo dato seguito, anche per quest’anno, ai fondi a sostegno degli asili e delle scuole di montagna. Era una priorità per la quale ci siamo battuti come Forza Italia nello scorso mandato e che confermiamo anche per quest’anno. Seicentomila euro non sono solo numeri come si può pensare, ma per i Piccoli Comuni diventano risorse indispensabili per evitarne lo spopolamento e anzi incentivarne l’attrattività. Le istituzioni scolastiche costituiscono un servizio essenziale, un diritto che va garantito e difeso anche nelle aree marginali. Attorno alla scuola si costruisce non solo la classe dirigente futura ma anche e soprattutto le prossime famiglie. Per questo garantire la continuità scolastica in cinque comuni delle valli torinesi come Ceresole Reale, Prali, Frassineto Ronco Canavese e Valprato Soana significa aver capito l’essenza della nostra regione. Un territorio estremamente frazionato, in particolare nelle zone montane, e che merita proprio per tale ragione, una attenzione a trecentosessanta gradi» Ad affermarlo il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Fava che ricorda se sono 166 i plessi coinvolti in questa operazione, la parte più consistente dei finanziamenti copre la provincia di Torino, dove va più della metà dello stanziamento (263 mila euro), ripartito tra 14 Unioni montane: alle “Valle Germanasca e Chisone” il primato dei contributi con 36 mila euro.