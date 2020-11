Sanità, Pella (FI): “Piano vaccinale contempli ruolo comuni per distribuzione e somministrazione”

“I Sindaci sono prima autorità sanitaria nei territori che amministrano e dovranno rendere conto ai propri cittadini in che ordine e secondo quali criteri saranno vaccinati, una volta disponibile questa opportunità. Al contempo i Sindaci sono proprietari e gestiscono centri sportivi, teatri, immobili pubblici che possono fungere da hub per l’organizzazione e l’attuazione del Piano vaccinale. Partendo da tali presupposti, ho chiesto al Commissario straordinario Arcuri, in audizione oggi in Commissione Bilancio, se, quando e come saranno coinvolti i Comuni per la redazione del Piano, e se vi siano risorse previste per rendere tale coordinamento efficace. Evidentemente non possiamo correre il rischio di creare confusione e disparità, come abbiamo visto in alcuni casi con il vaccino antinfluenzale. Sindaci e Comuni sono a disposizione, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità, e il Commissario Arcuri ha assicurato il massimo coinvolgimento. Mi aspetto quindi che presto gli Enti e le Autonomie locali tutte possano essere chiamate per una predisposizione concertata e condivisa del Piano”. Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Roberto Pella, capogruppo Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, componente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e responsabile nazionale Enti Locali Nord Forza Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...