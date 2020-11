Ruzzola (FI): conferito il sigillo della Regione Piemonte per l’anno 2020 al comm. Michele Colombino

“Siamo estremamente soddisfatti che il Consiglio regionale del Piemonte abbia conferito quest’anno il sigillo della Regione al comm. Michele Colombino, fondatore dell’Associazione Piemontesi nel Mondo. Vogliamo essere vicini a tutti quei piemontesi che sono stati costretti a trovare fortuna altrove, allontanandosi dalla propria terra ma con nel cuore sempre il Piemonte. Si tratta di un riconoscimento che premia una persona che ha fondato una realtà culturale che dal lontano 1981 è ambasciatrice della piemontesità a livello internazionale. In un mondo sempre più globale l’attività di questa associazione è fondamentale perchè permette di mantenere un contatto continuo con la propria terra d’origine e di valorizzare la nostra immagine regionale a livello globale. Il comm. Colombino è persona di valore avendo dimostrato negli anni la sua dedizione per la crescita di questa associazione anche a livello tangibile come con la realizzazione del monumento ‘I Piemontesi nel Mondo’ dedicato all’emigrazione e inaugurato nel 1974 sulla piazza di San Pietro Val Lemina e con l’istituzione del Museo dell’Emigrazione che ha sede a Frossasco. Come diciamo sempre bisogna ricordarsi da dove veniamo per sapere dove andare, proprio per questo, non si poteva scegliere momento migliore che i festeggiamenti dei 50anni di costituzione della Regione e del quindicesimo anno dalla Promulgazione dello Statuto per assegnare questo Sigillo proprio al fondatore dell’Associazione Piemontesi nel Mondo”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali Alessandra Biletta, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti.

