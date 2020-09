SANAC MASSA, MALLEGNI (FI): “RECOVERY FUND NON E’ BANCOMAT, E NO A STATALIZZAZIONE IMPRESA”

“Se qualcuno di voi pensa che col Recovery Fund abbiamo preso un bancomat da cui pescare tutti i giorni, allora non abbiamo capito nulla. Servono progetti concreti. In questo senso io sono fermamente contrario alla statalizzazione dell’impresa, poiché abbiamo già speriementato che la partecipazione statale alle industrie non funziona. Se da una parte, infatti, lo Stato inserisce la golden share, dall’altra però poi servono strumenti di verifica sul fatto che l’attività d’impresa sia strategicamente orientata a sviluppo e occupazione”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, intervenendo sullo stabilimento Sanac di Massa in un incontro dedicato svoltosi stamane nel palazzo della Provincia di Massa Carrara alla presenza del Presidente della stessa e del Prefetto.

