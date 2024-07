Sabato 13 luglio giornata del tesseramento: “Siamo in crescita un grazie a tutti gli elettori”

Alla presenza della Coordinatrice provinciale Senatrice Fiammetta Modena, del Coordinatore umbro Andrea Romizi, del Vicepresidente della Giunta regionale Roberto Morroni, del Capogruppo in Assemblea legislativa Stefano Pastorelli, della Consigliera Francesca Peppucci e del Coordinatore regionale giovanile Edoardo Pannacci, si è svolta presso Palazzo Cesaroni una conferenza con la cui si è tenuto ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno creduto e supportato Forza Italia.

“Ci tengo a ringraziare tutti i cittadini che hanno creduto in noi, nel nostro progetto e nella nostra visione: alle scorse elezioni europee, proprio qui, in Umbria, nella provincia di Perugia, il nostro partito ha registrato il miglior risultato del Centro Italia (8,67% con 26.156 voti assoluti). Forza Italia Nazionale ha indetto le giornate di tesseramento nazionale, durante le quali sarà possibile iscriversi, entrando quindi a far parte della comunità azzurra. Per la provincia di Perugia appuntamento domani, sabato13 luglio, presso il Copper 23 a Magione, partire dalle ore 20:00: si è scelto una località del Lago Trasimeno, tra le tante turistiche della nostra provincia“.

Gli azzurri apriranno infatti la stagione dei congressi comunali, da novembre a febbraio, per rafforzare il radicamento territoriale e tutti gli iscritti di ogni comune potranno scegliere la propria guida sul territorio.

E’ intervenuto il Capogruppo in Consiglio Stefano Pastorelli: “Condivido appieno tutto ciò che è stato detto, e aggiungo che questo “grazie” che rivolgiamo agli elettori è solo un punto di partenza da cui poi proseguire e rafforzare quella politica moderata, sicuramente non urlata ma

motivata, fatta con il cuore con e tra la gente. Il nostro è un messaggio di speranza per il futuro, e proprio per questo il nostro obiettivo più grande è quello di far tornare a credere nella politica tutti quei cittadini scontenti e delusi da coloro che fino ad oggi li

hanno traditi”.

Il Coordinatore regionale giovanile di Forza Italia Edoardo Pannacci ha ringraziato “tutti quei giovani che non solo durante le ultime campagne elettorali, ma durante tutto l’anno

sono stati a disposizione del partito e della cittadinanza. Anche noi, in linea con il trend umbro, ci siamo rafforzati: sia con gli eletti all’interno dei Comuni che con gli iscritti

under 35”.

Francesca Peppucci ha ringraziato tutti gli elettori: “Continueremo ad essere fulcro di quel progetto moderato che ci fa riconoscere nel Partito Popolare europeo, nella consapevolezza che è necessario un cambio di rotta in molte politiche.”

È’ intervenuto il Vicepresidente della Regione Roberto Morroni: “l’obiettivo è fare di Forza Italia un autorevole ed importante protagonista sia a livello umbro che nazionale, e siamo più che mai motivati a raggiungerlo anche in virtù dei dati del tesseramento: basti pensare che su scala nazionale abbiamo superato i 100.000 iscritti”.

Le conclusioni sono poi affidate al Coordinatore umbro Andrea Romizi: “anche se in alcune città, alle scorse elezioni, ci sono state delle difficoltà, Forza Italia è più che mai viva

e volenterosa di essere protagonista: in Umbria e nell’intero Centrodestra. Grazie a tutti i cittadini che hanno creduto in noi, nel nostro progetto; grazie a tutti i candidati che si

sono messi a disposizione; grazie agli iscritti, grazie a tutte le forze civiche che hanno creduto e credono in noi. Ci attendono sfide importanti che siamo pronti ad affrontare”.