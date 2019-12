Ruzzola (FI): Regione, Consiglio regionale e ognuno di noi parti lesa dalla vicenda Rosso

“Quanto contestato al consigliere Roberto Rosso è di una gravità assoluta e non nascondo il forte senso di inquietudine che provo nel vedere l’intero Paese, dalla Calabria alla Valle d’Aosta, colpito da numerosi arresti per infiltrazioni di tipo mafioso. La criminalità organizzata è ovunque e tenta di raggiungere le istituzioni. Pur nel rispetto del principio di non colpevolezza fino all’ultimo grado di giudizio è chiaro che dobbiamo difendere l’onorabilità della Regione Piemonte, del Consiglio regionale, di tutti noi dalle illazioni che qualcuno tenta di fare. Non deve esserci ombra alcuna sull’Ente ed è per tale ragione che Forza Italia ha sottoscritto un odg in cui ribadiamo la necessità della costituzione come parte civile della Regione Piemonte nel processo contro il consigliere e nel quale chiediamo tempestività per la sospensione dall’attività del medesimo. Concludo sottolineando quanto già esposto dal nostro presidente che in questo momento delicato e grave nelle piena consapevolezza che la Mafia è il male assoluto, che dobbiamo adoperarci in ogni nostro singolo atto con la massima attenzione nella consapevolezza che l’attenzione non è mai troppa. Dobbiamo stringere sempre di più collaborazioni con le associazioni dedicate al contrasto e alla prevenzione dalla criminalità organizzata, alle forze dell’ordine e alla magistratura”. Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali Alessandra Biletta, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti.