Autostrade, Ruffino (FI): sinistra senza idee si rifugia nello statalismo

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Si tratti dell’Ilva o di Autostrade, della Banca Popolare di Bari o di Alitalia, nella sinistra risuona l’antico richiamo della foresta: ci pensa lo Stato! Ecco allora che si vorrebbe proporre l’Anas per la gestione di Autostrade, revocando la concessione, o un altro intervento ponte (cioè soldi dei contribuenti) per evitare il fallimento di Alitalia. O l’intervento di Cassa Depositi e prestiti, attraverso Invitalia, per la Popolare di Bari.

Chi sogna di riproporre l’Iri, dopo la sua liquidazione nel 1992 ad opera del commissario Romano Prodi, non ha memoria di che cosa era allora diventata l’Iri, un carrozzone pubblico che doveva scendere quelli che erano un tempo i gioielli di famiglia diventati nel tempo i “rami secchi” che producevano debiti e nessun profitto. Sfido chiunque abbia un minimo di memoria storica a sostenere che le Autostrade avevano livelli di manutenzione superiori o soddisfacenti quando erano gestite direttamente dallo Stato. La verità è che questo governo populista, di sinistra ma populista, conserva l’antico riflesso condizionato della sinistra vetero-marxista: fuori le imprese private e dentro lo Stato, con gli sprechi che tutti sappiamo. Anche così, negli anni, si è formato quel mostro di debito pubblico che tiene in ostaggio l’Italia è il nostro futuro”.