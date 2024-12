Ruzzola (FI): disabilità è al centro delle politiche regionali

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità è anche tempo per stilare un bilancio delle politiche messe in atto a livello regionale. Paolo Ruzzola, capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte ha spiegato: «Sono oltre 225mila le persone con disabilità residenti in Piemonte. Questo dato evidenzia quanto sia caldo questo tema anche perchè dietro ai freddi numeri ci sono persone reali che meritano una vita piena come qualsiasi altro cittadino. La Regione Piemonte con la Giunta Cirio in questi anni ha messo al centro le politiche a sostegno della disabilità colmando in parte il gap che aveva ereditato. Siamo consapevoli però che resta molto da fare al riguardo, soprattutto a livello culturale, se restano vacanti 4.500 posti dedicati per soggetti fragili nelle aziende piemontesi. Una scelta dove si preferisce pagare sanzioni invece di contribuire all’inserimento lavorativo di questi nostri concittadini».

Alcuni dati sull’inserimento lavorativo

In questi anni registriamo in particolare che il Fondo Regionale Lavoro e Disabilità ha visto quadruplicare rispetto al triennio 2016-2018 le risorse a disposizione. Fondi destinati a finanziare progetti concreti per l’inserimento lavorativo, il supporto all’autonomia personale e l’accompagnamento individualizzato verso il mondo del lavoro. Come ricordato dall’assessore Chiorino tra le principali misure vi sono il buono servizi lavoro (13 milioni di euro investiti per 5.503 persone coinvolte e 1.271 contratti stabili attivati) e gli interventi per le imprese (21,8 milioni di euro).

Ammontano poi a 2,2 milioni di euro i fondi investiti per il progetto Percorsi#Possibile, Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento, un progetto che coinvolge 70 scuole e avvierà 570 percorsi personalizzati, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alle esperienze di raccordo scuola-lavoro e alla vita sociale e collettiva.

Le misure in campo per l’inclusione scolastica

Anche sul fronte scolastico, abbiamo potenziato gli interventi per favorire una piena inclusione degli studenti con disabilità. Per esempio abbiamo investito 9,5 milioni di euro per l’assistenza all’autonomia e comunicazione degli studenti in condizione di disabilità (di cui 5 milioni per garantire il trasporto degli alunni). In tema di borse di studio, per gli studenti con una disabilità superiore al 66% solo nell’anno accademico 2023/2024 sono state assegnate 177 borse di studio, per un valore comprensivo di 1,3 milioni di euro.

La Regione ha inoltre attivato per la prima volta un contributo straordinario a studenti con disabilità compresa tra il 46% e il 66%: ne hanno beneficiato 29 studenti, per un importo complessivo di 180.000 euro. E per favorire l’inclusione degli studenti sordi attraverso il bilinguismo italiano/LIS, invece, la Regione piemonte ha finanziato dal 2020 a oggi 49 progetti per un totale di una cifra di poco inferiore a 1,3 milioni di euro.

Relativamente invece all’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) vengono finanziati annualmente oltre 1.200 interventi di sostegno per l’inclusione di allievi con disabilità, Esigenze Educative Speciali (E.E.S.) e BES con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale certificati. Le risorse impiegate per il sostegni degli allievi con disabilita ammontano a circa 4,5 milioni di euro. Per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità 5,4 milioni di euro l’anno a valere sul Fondo regionale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Mediamente sono stati attivati ogni anno 120 corsi di formazione rivolti a 900 persone con disabilità.

Infine risultano ancora aperte fino al 13 dicembre le iscrizioni per il corso universitario di aggiornamento professionale (CUAP) dedicato al sostegno del diritto al lavoro delle persone con disabilità. Una scelta per formare e perfezionare le competenze degli operatori che lavorano nei servizi pubblici della Regione Piemonte dedicati all’inserimento lavorativo di persone che incontrano barriere cognitive, comunicative e relazionali e ad operatori delle Agenzie Formative e dei Servizi Al Lavoro (SAL) accreditati della Regione Piemonte. Finanziato con 120 mila euro per le annualità 2024 e 2025, il corso ha formato fino ad oggi 50 operatori nell’edizione 2023-2024.

Le conclusioni

«Questi sono fatti, non parole – conclude Ruzzola -. È chiaro che non sarà mai abbastanza quanto si può fare e che nessuno ha la bacchetta magica. Quella dell’inclusione lavorativa delle persone disabili è una sfida ancora tutta da vincere non solo in Italia ma anche in Europa. Il 28,8% dei disabili nel Vecchio continente risulta esposto a povertà o esclusione sociale rispetto al 14,8% delle persone senza disabilità. In Italia questi dati sono migliori, ma ricordiamoci che su 13 milioni di disabili, 3 milioni di loro sono a rischio di povertà. Forza Italia continuerà a mettere al centro delle priorità dell’agenda regionale la questione della disabilità e le possibili soluzioni per l’inclusione lavorativa».