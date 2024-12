Biglia (FI): il 2024, un anno incredibile!

Carissimi,

il 2024 è stato un anno incredibile e ora che volge al termine mi sento di dovervi ringraziare per il supporto e per l’affetto che mi avete manifestato rendendo possibile un mio sogno, quello di essere al servizio della mia comunità. Le elezioni amministrative dello scorso giugno mi hanno permesso di diventare consigliera regionale, un ruolo di altissimo profilo che vorrei condividere con voi portando a conoscenza atti, leggi, bandi e semplici informazioni che fanno parte del bagaglio di un ente come la Regione Piemonte importante per il destino amministrativo del nostro territorio.

Nell’anno che celebra i 150 anni dalla nascita di un grande piemontese come Luigi Einaudi, vorrei ricordare il pragmatismo che contraddistingue noi piemontesi. L’ex Presidente diceva infatti sempre “conoscere per deliberare” ecco questo sarà il principio che molto modestamente contraddistinguerà il mio lavoro nell’ente pubblico e che vorrei condividere con voi. Per questo motivo periodicamente vi manderò un mail con alcune informazioni utili, usate lo stesso sistema per pormi domande o darmi consigli e suggerimenti. A presto.

Debora