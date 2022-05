Ruby Ter, Zangrillo (FI): il presidente Berlusconi torna in campo e la “giustizia” pure

“Il presidente Berlusconi torna in campo e puntuale certa Giustizia pure. Nella richiesta di condanna pronunciata oggi dalla pubblica accusa contro il nostro leader vi è ben poco di giudiziario ma solo l’accanimento politico giudiziario reiterato di chi non si arrende e continua a perseguitare un proprio avversario politico. Spiace constatare che siamo in un sistema di diritto che per ben tre volte puó giudicare sugli stessi fatti un cittadino, siamo l’unico paese – che dice di avere uno stato di diritto – che lo permette. Queste azioni dimostrano quanto sia fondamentale, per il bene del Paese, riformare quanto prima la giustizia”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale azzurro in Piemonte.

