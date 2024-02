Rita Dalla Chiesa esprime preoccupazione sull’abuso a Catania: “Non strumentalizzare per fini elettorali”

“Parliamo tanto degli aggressori in questi casi, ma dobbiamo parlare soprattutto delle vittime. Si parla spesso di reinserimento dei ragazzi, di recupero e di percorsi per questi ragazzi. Ma dobbiamo parlare delle vittime. Questa bambina di 13 anni ha subito una sorta di morte, di uccisione della dignità e della speranza e come lei il suo fidanzato. È la fine di una speranza di una vita serena. Dobbiamo parlare delle vittime, lo devono fare tutti i giornali. Non bisogna dare spazio solo agli aggressori. Non dobbiamo nasconderci dietro la nazionalità degli aggressori, purtroppo sappiamo anche dalle cronache recenti che la stessa barbarità è perpetrata da italiani. Non accetto campagna elettorale su questi fatti, sulla pelle di una bambina, sul dolore. Le leggi servono, ma non bastano per salvare queste persone, perché purtroppo si tratta di un problema culturale e di rispetto e considerazione delle donne”. Lo ha dichiarato Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e membro della commissione femminicidio ospite a Prima di Domani su Rete 4.