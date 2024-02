Riforme – Barelli: “Su premierato e autonomia differenziata nostre posizioni chiare”

“Sul premierato la nostra posizione è netta, dare il consenso popolare a chi dovrà governare con il suggello elettorale ricevuto e, qualora ci fossero dei problemi di governabilità, il ritorno al voto è un elemento di rispetto verso la volontà dei cittadini. Questo è lo spirito della riforma. Basta guardare alla legislatura precedente a quanti cambi di maglia, a quanti nuovi gruppi si sono formati contro il volere degli elettori la cui volontà deve invece essere sovrana”. Così interviene a SkyTg24 Agenda il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Per quanto concerne l’autonomia differenziata, vogliamo che sia uno strumento in grado di equilibrare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che oggi dividono nord e sud. L’emendamento presentato da Forza Italia in senato va in questa direzione. E’ un dibattito aperto nell’ambito del quale le opposizioni diranno la loro e si troverà la quadra nell’interesse dei cittadini. Sarà inoltre un virtuosismo reale dove gli amministratori misureranno le loro capacità. Il tema non è chi è bravo o chi non lo è, ma dare a chi ha capacità lo spazio per migliorare la qualità di vita dei cittadini”.