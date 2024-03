Ricandidatura Cirio, Ruzzola (FI): ottima notizia per i piemontesi

“La ricandidatura di Alberto Cirio a Governatore del Piemonte è una ottima notizia per i piemontesi. Abbiamo affrontato una legislatura tutta in salita tra pandemia, crisi energetica e due guerre con le conseguenze sul sistema economico e produttivo locale e abbiamo trovato in Alberto sempre una guida salda e sicura. Ora la sfida è continuare il lavoro svolto e portare il Piemonte alla guida del Nord Italia. Sono certo che con il proseguo del lavoro avviato in questa legislatura sotto la guida del nostro governatore Alberto Cirio potremo raggiungere tale obiettivo”. Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.