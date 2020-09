Regionali Toscana, Nuovo Psi Firenze: “Voto a Ceccardi e a candidati liste Forza Italia”

FIRENZE – I socialisti del Nuovo Psi di Firenze invitano a votare per Susanna Ceccardi Presidente della Regione Toscana, e a dare il voto di lista nei quattro collegi di Firenze a candidati di Forza Italia. Lo annuncia il coordinatore provinciale del Nuovo Psi di Firenze, Mario Poneti. “I socialisti liberali del Nuovo Psi della Provincia di Firenze, riaffermando lo storico impegno a sostegno dei moderati, riformisti e liberali del centrodestra già dalla discesa in politica del Presidente Berlusconi, al quale inviamo un sincero e mai abbastanza grato augurio di pronta guarigione – scrive Poneti in una nota – certi che gli ideali del riformismo e della pratica del buon governo socialista siano mai come adesso necessari anche nella nostra Toscana ormai da troppo tempo malgovernata da una sedicente sinistra drammaticamente lontana dalle problematiche della gente e del lavoro, da orgogliosi, autentici e ostinati craxiani invitiamo a votare il 20 e 21 settembre per Susanna Ceccardi Presidente della Regione Toscana, e le liste di Forza Italia”. Nello specifico, il Nuovo Psi invita a sostenere i candidati forzisti Marco Stella nel collegio Firenze 1; Giampaolo Giannelli nel collegio Firenze 2; Simone Testai nel collegio Firenze 3; Luca Carti nel collegio Firenze 4.

Mi piace: Mi piace Caricamento...