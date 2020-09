REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “TOSCANI ALLE URNE PER SCEGLIERE IL LORO FUTURO. CHI VUOLE, CON NOI IN PIAZZA A FIRENZE IL 18 ALLE 18”

“Abbiamo la percezione che i cittadini abbiano voglia di votare. Questo è importante, è una grande differenza rispetto alle ultime regionali in cui solo la metà dei toscani si è recata al seggio. Si vede che gli abbiamo dato argomenti su cui volersi esprimere. E’ importantissimo che i cittadini vadano a votare. Se poi votano il centrodestra e Forza Italia è meglio, ovviamente, ma l’importante è il voto. Esprimere il proprio parere”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, commissario regionale di Forza Italia in Toscana, stamani a Firenze per un incontro con i vertici regionali di tutti i partiti di centrodestra.

“Vi aspettiamo venerdì 18 alle 18 in piazza della Repubblica a Firenze. Venite numerosi, portate con voi la mascherina. E’ la vostra occasione per ascoltare dalla voce viva degli interpreti di questa campagna elettorale quale sarà il futuro della Toscana a partire dal 22 con il nuovo governo di Forza Italia e del centrodestra”, ha concluso Mallegni riferendosi alla manifestazione con cui il centrodestra chiuderà la campagna elettorale per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre.