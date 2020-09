REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI E MARCHETTI (FI): “GIANI ANNUNCIA CONTINUITA’ CON ROSSI? NOI FAREMO L’OPPOSTO, PER TOSCANA FELIX C’E’ FORZA ITALIA E CENTRODESTRA”

“Dopo aver annunciato a Scarlino che avrebbe realizzato gli inceneritori con le ruspe. Dopo essersi arrampicato fino a Carrara per dirsi contrario al Piano Cave che ha votato e concorso a realizzare con Rossi. Dopo essersi detto su e giù per isole e monti contrario alla chiusura dei piccoli ospedali operata da Rossi. Ebbene, oggi Giani annuncia che un suo eventuale mandato da governatore della Toscana si svolgerà in continuità con le politiche portate avanti finora da Pd e Iv. Toscani, se volete più burocrazia, meno sanità, più tasse, meno trasporti, nessun sistema di gestione di rifiuti, aiuti zero a industria, commercio, impresa, turismo… se volete questa Toscana qui al collasso votate lui. Se volete fare il vostro interesse votate invece Forza Italia e il centrodestra al governo della Toscana. Noi rispetto a quanto rovinato fin qui da Enrico Rossi faremo l’opposto, e voi sarete al sicuro in una Toscana prosperosa, sana, di nuovo ‘felix’ come un tempo”. Lo affermano i vertici regionali di Forza Italia con il Commissario regionale senatore Massimo Mallegni e il Capogruppo in Consiglio regionale Maurizio Marchetti in merito agli annunci programmatici odierni del candidato Pd Eugenio Giani.

E Mallegni chiosa: “Dopo questa dichiarazione, confermo a Giani l’assessorato alle tradizioni popolari nella nostra giunta di Forza Italia e centrodestra. Di più non può”.