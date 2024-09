Rai, Gasparri e Rosso (FI): bene incardinamento Ddl Riforma martedì come auspicato

“Ieri la Conferenza dei capigruppo del Senato si è espressa a favore della calendarizzazione delle leggi di riforma del servizio pubblico televisivo e del sistema delle comunicazioni. Forza Italia aveva già auspicato questa scelta perchè il sistema ha bisogno di una verifica nel suo complesso e anche per quanto riguarda la Rai“. Lo dichiarano il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, componente della Vigilanza Rai e il capogruppo di Forza Italia in Commissione di Vigilanza Rai, Roberto Rosso.

“Nei giorni scorsi – ricordano in una nota – un impegno di questa natura era stato assunto pubblicamente dai leader della coalizione di centrodestra, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi. Oggi il presidente della commissione Ambiente del Senato competente in materia, Claudio Fazzone (FI), ha annunciato l’incardinamento martedi’ 1 ottobre dei disegni di legge presentati, dando sostanza agli auspici e agli annunci che erano stati fatti. Ovviamente ciascuno poi in quella sede avanzerà le proprie proposte per le decisioni migliori per un sistema che ha bisogno di un salto nel futuro“.