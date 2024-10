Pella (FI): importante attenzione del Governo nei confronti del Comuni per sviluppo nuova manovra

“Ringraziamo Giancarlo Giorgetti e il governo Meloni per l’attenzione alle esigenze dei Comuni dimostrata nell’incontro di oggi e anche nei tavoli tecnici che si sono sviluppati già dall’estate“. Lo dice il presidente dell’Anci Roberto Pella, che è anche deputato di Forza Italia, che insieme al presidente di Ifel Alessandro Canelli, hanno partecipato al Mef all’incontro con il ministro dell’Economia in vista della prossima manovra.

“Con il Mef e la Ragioneria ci sono i segnali di una fattiva e concreta collaborazione, un riconoscimento istituzionale dei sindaci e dell’Anci per l’impegno concreto nei territori“.

“Siamo sicuri che il confronto continuerà anche nei prossimi mesi, a partire dalla disponibilità già mostrata nell’accogliere alcuni nostri emendamenti anche al decreto Omnibus per esigenze legate al Pnrr. Rileviamo anche – continua Pella – una attenzione verso la spesa sociale insostenibile dei comuni in modo particolare per la spesa per i minori, con la previsione di un fondo ad hoc che aiuterebbe i comuni italiani e in modo particolare il bilancio dei più piccoli”.

“Il confronto continua consapevoli che pur in una situazione di finanza pubblica difficile emerge un impegno a contenere i vincoli sui comuni; siamo certi che lo spirito costruttivo di questi incontri darà i suoi frutti” conclude il presidente Anci Roberto Pella.