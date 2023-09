Raffaele Nevi: “È giunto il momento di una riforma strutturale delle pensioni”

“È giunto il momento di una riforma strutturale delle pensioni che deve andare di pari passo con una seria politica che stimoli la natalità. Purtroppo il tema della decrescita demografica impatta sul sistema pensionistico perché le pensioni vengono pagate con i contributi dei lavoratori. Autorevoli studi stimano che, se non ci sarà un’inversione di tendenza sulle scelte demografiche per i prossimi 20/30 anni, sarà in discussione la tenuta stessa del nostro sistema sociale e di welfare, compreso il sistema pensionistico”. Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, nel corso del Cnpr Forum “Pensioni in crisi: a quando la riforma?”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Bisogna stare attenti, ci sono lavori usuranti e abbiamo bisogno di contemperare il tema dell’età pensionabile con tanti altri punti delle riforma che sono, innanzitutto, quello della sostenibilità. Il segreto è di costruire le condizioni affinché ci sia ricambio generazionale con l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’età pensionabile – ha aggiunto Nevi- deve tenere conto della tendenza demografica e dell’invecchiamento, la questione non va affrontata in modo superficiale mettendo un tetto, più o meno rigido. Abbiamo bisogno di una riforma complessiva”