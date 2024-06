Raffaele De Rosa: “Bene ha fatto Tajani a dire che l’Italia non invierà i propri soldati a combattere in Ucraina”

“Ieri il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante l’audizione in Commissioni Esteri congiunte di Camere e Senato, ha illustrato l’iniziativa politica per la creazione di un tavolo permanente volto a mettere a fuoco i progetti di interesse nazionale per coinvolgere imprese e società civile al fine di rafforzare l’autorevolezza che il nostro Paese ha il dovere di esprimere a livello internazionale. Come capogruppo di Fi al Senato della Commissione Affari Esteri e Difesa mi associo a quanto riportato dal Ministro Tajani che nel corso del suo intervento ha inoltre ribadito che l’Italia non invierà i propri soldati a combattere in Ucraina”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa di Palazzo Madama.