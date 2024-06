Gasparri: “Interrogazione su imam di Bologna, in Italia non c’è spazio per estremismo islamico”

“Le invettive antisemite e anti israeliane dell’Imam di Bologna Zulfiqar Khan sono vergognose e inaccettabili. Non possiamo tollerare che ci sia chi viene in un Paese come il nostro, fondato sui valori della democrazia e della libertà, per predicare odio e violenza attraverso sermoni che hanno il solo scopo di minacciare la comunità ebraica. Presenterò un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi affinché si faccia piena luce su quanto avviene nel centro islamico di Bologna e si assumano iniziative nette affinché queste indecenti professioni di odio cessino immediatamente. In Italia non c’è spazio per l’estremismo. Chi propaganda il terrorismo e la violenza va allontanato immediatamente dal territorio nazionale. Solo così potremo proteggere i valori su cui si basa la nostra democrazia e garantire una convivenza pacifica e rispettosa per tutti”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.