Prescrizione, Porchietto (FI): difendiamo cittadini, maggioranza rinsavisca

“La nostra posizione sul tema della prescrizione é molto chiara. Forza Italia difende il sacrosanto diritto dei cittadini ad un giusto processo in tempi ragionevoli. La maggioranza deve rendersi conto che questa é tutta una follia e che a rimetterci saranno i cittadini. Riguardo poi a Matteo Renzi difficile capire se la sua posizione sia dettata da veri convincimenti o se in ballo ci sia altro, come ad esempio le trattative in corso su nomine importanti. Il tempo lo chiarirà, noi andiamo avanti con la nostra battaglia”. Lo ha detto Claudia Porchietto, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Attivita’ Produttive e Tutela delle Imprese del movimento azzurro, questa mattina a Studio 24 su RaiNews.