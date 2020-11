Porchietto (FI): Aperture di Berlusconi sono al paese non al governo

“Le aperture al dialogo del presidente Berlusconi per tentare di costruire una manovra più equa sono aperture al Paese non di certo al Governo. Lo sappiamo molto bene tutti noi parlamentari azzurri, perchè Berlusconi e i capigruppo lo hanno chiarito in modo cristallino. Sono quindi perplessa per la motivazione espressa da alcuni colleghi che hanno giustificato l’uscita dal nostro partito con la scusa di una apertura nei confronti del Governo e del Pd. È palese il goffo tentativo di addurre una scusa per occultare le legittime, ma non condivisibili, velleità personali. Oggi è il momento di stare a fianco di Berlusconi che dimostra come sia necessario stare vicino agli italiani dimostrando che c’é un Paese unito per affrontare questa drammatica emergenza sanitaria e sociale. Ci sono momenti storici dove bisogna tentare di costruire ponti, non per poltrone ma per dare sollievo ai sacrifici e alle sofferenze degli italiani”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, responsabile nazionale del Dipartimento Attività Produttive per gli azzurri.

