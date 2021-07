Pitti, Stella (FI): “Ascoltare allarme stilisti, senza nuova pista aeroporto Firenze imprese non verranno più”

Firenze, 30 giugno – “A tutti i nemici dello sviluppo dello scalo fiorentino di Peretola, consiglio vivamente di ascoltare il grido di allarme lanciato ieri dagli stilisti, ricevuti dal sindaco Nardella in occasione dell’edizione n° 100 di Pitti: senza la nuova pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci, la fiera sarà sempre più penalizzata e alla lunga saranno le imprese a non volere venire più da fuori. Forza Italia è da anni che si batte per la nuova pista, avvertendo che senza l’ammodernamento dell’aeroporto di Firenze, perderemo non solo Pitti, ma tutti i grandi eventi e i congressi che costituiscono, insieme al turismo, una delle fonti di ricchezza della nostra città”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Bisogna fare presto – prosegue Stella -. E’ assolutamente prioritario che la nuova pista venga realizzata. Questo chiedono imprenditori, commercianti e businessmen, che con l’ammodernamento del Vespucci potranno fare voli diretti su città finora irraggiungibili. Ci auguriamo che il mondo politico marci compatto in questa direzione. Purtroppo, notiamo con preoccupazione che mezzo Pd in Toscana è contrario, ultimo in ordine di tempo il Partito Democratico di Sesto Fiorentino, che ha deciso di appoggiare la ricandidatura del sindaco Falchi, noto nemico di Peretola”.