PISTOIA: Coronavirus, contagiato il vivaismo pistoiese; Marchetti (FI): «Un fiore contro la paura. Non c’è motivo di respingere le commesse»

«Un fiore contro la paura del coronavirus che in queste ore sta generando un contraccolpo incredibile anche sul vivaismo pistoiese, con camion carichi di piante respinti alle frontiere. Non c’è motivo»: a lanciare l’appello è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti.

«La scorsa settimana in Consiglio regionale, insieme al collega Marco Stella – ricorda Marchetti – abbiamo fatto approvare in aula un ordine del giorno che impegna la Regione a programmare misure specifiche di sostegno alle imprese danneggiate dall’epidemia di Covid-19. Stiamo sollecitando la giunta a ottemperare. Prima però c’è da lavorare per evitare il danno».

«Quando l’emergenza era circoscritta alla Cina – osserva Marchetti – tra le prime rassicurazioni che ci sono state fornite è arrivata quella sulla non pericolosità dei pacchi in arrivo da quel paese, zona rossa compresa. Non si capisce dunque perché invece qui dovremmo assistere impassibili al crollo delle commesse e ai respingimenti delle nostre merci, per altro nel caso specifico deperibili».

«Va da sé: a finire in ginocchio in un simile scenario è l’intero settore già in sofferenza a causa della recessione iniziata nel 2008. Bisogna intervenire e bloccare il contagio sulle nostre economie di zona come il vivaismo a Pistoia».