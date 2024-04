Periferie: Battilocchio(FI): Genova in movimento, percorsi di riqualificazione rappresentano un modello

“Genova è una città multicentrica con caratteristiche differenti rispetto ad altre città che abbiamo visitato nel corso nelle nostre precedenti missioni. Il Sindaco Marco Bucci ha presentato la situazione di Genova, con particolare riferimento ad alcuni quartieri, come Begato, Pegli, Pra’,,Cep: una città in movimento, con un’azione amministrativa efficace che si basa su una progettualità ambiziosa che sta recuperando aree per decenni tralasciate . Begato rappresenta un modello di rigenerazione , che vogliamo approfondire, non solo per l’intervento urbanistico che ha trasformato e recuperato l’intera area ma anche per il percorso virtuoso di interazione coi residenti e con le realtà territoriali.” Ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, nel corso del punto stampa presso la Prefettura di Genova, in occasione della visita della Commissione in città.