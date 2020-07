Pella (FI): “Recovery Fund, sia grande iniziativa comune europea”

“Ci auguriamo che il protrarsi delle riunioni e dei colloqui di questo Consiglio Europeo possano garantire un esito positivo per l’Italia e per la sopravvivenza stessa dei valori fondanti dell’Unione Europea. Bisogna essere convinti che il Recovery Fund é una grande iniziativa comune di risposta alla tragedia cui abbiamo dovuto far fronte tutti, ma al contempo un’occasione storica per far fare dei passi in avanti al processo di integrazione e solidarietà europee.

Il Presidente Conte ha avuto il mandato del Parlamento per negoziare fino all’ultimo un accordo significativo per l’Italia, dalla parte dei cittadini italiani. Accorciamo le distanze con chi ancora non si fida pienamente di noi, assicurando più lavoro e infrastrutture e meno assistenzialismo, dimostrando che faremo concretamente le riforme che questo Paese attende e merita attraverso un serio e costruttivo dialogo con le opposizioni finora relegate al margine del confronto”.

