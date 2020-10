Pella (FI): “Grande onore e responsabilità intervenire Congresso Mondiale salute pubblica”

“Le sfide che attendono le nostre città sono di portata epocale, anche in considerazione dell’impatto che il COVID-19 ha avuto su stili di vita e vivibilità delle città stesse.” – ha esordito l’On. Pella, intervenendo al Congresso Mondiale di Salute Pubblica – “Credo che il percorso intrapreso da molti Sindaci negli ultimi anni attraverso un metodo multidisciplinare e multisettoriale per garantire un approccio di salute in tutte le politiche rappresenti la direzione e lo stimolo più efficace per migliorare i determinanti di salute e la qualità di vita per cittadini e fruitori della città.”

“Dalla lotta al cambiamento climatico al contrasto di malattie croniche non trasmissibili e, più recentemente, di malattie infettive diffusive; dalla gestione dei flussi di persone e quella dei dati, i decisori politici devono avere, da un lato, maggiore consapevolezza dei rischi e, dall’altro, maggiori possibilità per mettere in campo azioni e politiche pubbliche efficaci. Per questo momenti di dialogo e confronto con esperti, ricercatori e accademici, come quello di oggi, sono fondamentali per costruire un percorso condiviso e rapido verso città più in salute. Sarà mio compito e responsabilità, in quanto componente della Commissione Bilancio impegnato nella discussione su Recovery Fund e prossima Legge di Bilancio, inserire tali obiettivi nei provvedimenti.”