Parità di genere – Deborah Bergamini: , “È in corso un’evoluzione sul piano culturale, ma c’è molta strada da fare”

“Quando si parla di parità di genere, c’è un rischio di cui dobbiamo tener conto, cioè che i macromodelli ci portino a perdere di vista i ritardi nel profondo della società. Chiariamo: i macromodelli sono importanti e segnalano notevoli passi avanti compiuti negli ultimi anni. Oggi viviamo in un Paese con un governo guidato da una donna. La Commissione Europea è, anch’essa, presieduta da una donna che si appresta a correre per un secondo mandato. In gran Bretagna nell’arco degli ultimi otto anni abbiamo avuto due donne premier. Negli Stati Uniti è donna la vicepresidente. Ciò testimonia un’evoluzione sul piano culturale, utile a liberare nell’immaginario collettivo la consapevolezza fino a pochi decenni fa inimmaginabile, che una donna possa assumere un ruolo pubblico di grandi responsabilità. Però è solo una parte del tutto. Se guardiamo nel profondo della nostra società, infatti, numerose criticità suggeriscono come molta strada vada ancora compiuta”. Così l’On. Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa, in un’intervento sul blog ‘Avanti Donne’ della Fondazione Bellisario.