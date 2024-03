8 marzo. Chiara Tenerini: “Subito una legge per il sostegno lavorativo alle vittime di violenza”

“La parità di genere passa attraverso la completa emancipazione delle donne, troppo spesso vittime di violenza anche sotto il profilo economico. Occorre introdurre nuovi strumenti per tutelare le donne dalle condotte dirette a limitare o negare l’indipendenza economica e a comprometterne l’autosufficienza. Per questo ho depositato una proposta di legge sul sostegno lavorativo alle vittime di violenza che si articola in tre interventi: l’introduzione di una quota nell’impiego pubblico e privato da destinare alle donne vittime di violenza, uno sgravio fiscale per le aziende che assumono le vittime di violenza di genere e l’incremento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile, destinando tali risorse alle donne vittime di violenza.Auspico che venga approvata al più presto dal Parlamento, con la più ampia condivisione delle forze politiche, affinché l’8 marzo sia tutti i giorni”. Lo afferma la Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia, la deputata Chiara Tenerini, che ha depositato una pdl sulle Disposizioni per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere nel lavoro.