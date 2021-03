On. Roberto Pella (FI): “Audizione Ministro Franco conferma cambio passo Governo e necessità coinvolgimento tutti i livelli”

“Ringrazio il Ministro Franco per la disponibilità e l’attenzione con cui ha preso parte all’Audizione sul PNRR delle Commissioni congiunte e riunite Bilancio, Finanze e Politiche dell’UE: i ritmi e il metodo imposto ai lavori di verifica e integrazione del Piano esistente, ereditato dal precedente Governo, sono senz’altro positivi e di buon auspicio per la consegna del Documento all’UE nei tempi e nei modi richiesti. Bene anche la volontà espressa di incontrare e interloquire con assiduità con il Parlamento, in una dialettica non più meramente informativa ma che rispetti il ruolo centrale che le due Camere rivestono. Si tratta di temi di metodo e di merito che Forza Italia pone da sempre, grazie all’instancabile lavoro del Presidente Berlusconi e del Vicepresidente Tajani, che oggi finalmente vediamo conquistati.

Particolarmente funzionale all’efficacia del Piano, com’è stato sottolineato, vi é l’inserimento di progetti circostanziati, monitorabili nella messa a terra e misurabili negli effetti; ecco perché sono convinto che il Ministro Franco, insieme al Presidente del Consiglio Draghi, all’interno della governance che prevede una cabina di regia in capo al MEF, debbano rendere i Comuni e le autonomie locali protagonisti, i quali sono i principali investitori pubblici nel nostro Paese. La Commissione Europea ha, d’altronde, chiesto ai Governi nazionali che ci sia un unico canale di finanziamento diretto alle amministrazioni, la riduzione dei tempi decisionali in accordo a regole chiare e snelle e, quindi, le giuste riforme in grado di generare beneficio diretto e rapido ai nostri cittadini. Sarà necessario disporre sin d’ora, in vista dei primi stanziamenti annunciati dal Ministro per fine estate, tale opportunità, coinvolgendo ogni livello di governo e rafforzando la capacità amministrativa del personale della PA”. Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Roberto Pella, capogruppo Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, componente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e responsabile nazionale Enti Locali Nord Forza Italia.