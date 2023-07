Nuova legge Elettorale, Gruppo Consiliare Forza Italia: garantita parità di genere, rappresentanza territori, agibilità dei lavori e centralità degli eletti

“Dopo 50 anni la Regione Piemonte si dota di una propria legge elettorale. Una norma finalmente al passo con i tempi e in linea con le principali regioni italiane dopo i tanti tentativi falliti avvenuti nelle legislature precedenti. Come sempre dimostriamo con i fatti che abbiamo cambiato velocitá al Piemonte”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola con i consiglieri Alessandra Biletta, Mauro Fava e Franco Graglia.

“Si tratta di una legge che in primis inserisce la parità di genere, la conseguente doppia preferenza e lascia le percentuali di sbarramento nulle in coalizione e al 3% fuori, garantendo così la tutela del principio di rappresentanza. Si introduce la supplenza degli assessori permettendo così agli stessi di potersi dedicare a tempo pieno ai territori, ai rapporti con la Conferenza Stato Regioni e alle trattative con l’Unione Europea. E al contempo garantisce all’Aula di lavorare senza alcuna difficoltà potendo sempre contare su consiglieri eletti. Una scelta che a differenza degli assessori esterni garantisce sia in Consiglio che in Giunta di valorizzare le persone elette e quindi espressione diretta dei territori” concludono gli azzurri.