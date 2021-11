Monopattini, Rosso (FI): grande vittoria. Messa la parola fine alla giungla e al caos. Continua però la nostra battaglia sull’obbligo del casco

“Forza Italia ha vinto la battaglia per mettere mano alle norme sulla mobilità elettrica. La Commissione Trasporti ed il Governo hanno dato parere positivo ad un emendamento condiviso che recepisce gran parte delle battaglie di principio e di sostanza nel prossimo DL Trasporti. Grazie al nostro lavoro ai monopattini sarà preclusa la circolazione e il parcheggio sui marciapiedi, mezz’ora dopo il tramonto e durante tutta la notte vi sarà obbligo di circolare con giubbotto catarifrangente o bretelle retroriflettenti, saranno più visibili di notte, il limite di velocità è abbassato a 20km/h dagli attuali 25km/h, non potranno procedere affiancati, trasportare passeggeri, dovranno essere dotati di indicatori di svolta luminosi per permettere di non staccare mai le mani dal manubrio e di freni anteriori e posteriori; I monopattini “truccati” verranno confiscati, il governo studierà il percorso per introdurre l’assicurazione per gli utenti di monopattini privati, mentre viene resa obbligatoria da subito per i monopattini in sharing. Le stesse società dovranno in accordo con i Comuni promuovere campagne informative sul corretto uso del monopattino ed acquisire dagli utenti la foto al termine del noleggio per verificare il corretto parcheggio. Si tratta di una rivoluzione che mette ordine alla giungla e al caos che fino ad oggi si è vissuto nelle città italiane. Resta ancora aperta la battaglia sull’obbligo di indossare il casco per i maggiorenni, una battaglia di civiltà per difendere la vita dei monopattinisti che tutte le statistiche ci dicono essere fortemente a rischio, vista la quantità di infortuni e morti su strada. Comprendiamo che le norme avranno bisogno di un periodo transitorio per essere applicate e vista la pandemia è necessario dare anche alle aziende di sharing la possibilità di trovare la strada migliore da percorrere per ovviare anche ad un eventuale obbligo di casco. Oggi scriviamo una pagina importante per la sicurezza stradale e continueremo come Forza Italia ad essere attenti su questo tema che ogni anno segna pesanti costi in termini di vite e di infortuni gravi”. Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Gruppo di Forza Italia a Montecitorio Roberto Rosso, estensore di una legge al riguardo e componente della Commissione Trasporti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...