Min. Zangrillo: Nuovi percorsi formativi dedicati ai dipendenti pubblici sulla piattaforma Syllabus

Il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, ha sottoscritto con il presidente dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), Alessandro Canelli, un protocollo d’intesa per migliorare le competenze del personale pubblico, funzionali a sostenere i processi di transizione digitale, ecologica e amministrativa delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali.

L’accordo promuove la formazione e lo sviluppo del capitale umano attraverso l’elaborazione di prodotti formativi che ampliano il Catalogo dell’offerta fruibile sulla piattaforma Syllabus (http://www.syllabus.gov.it), il portale per la formazione dei dipendenti pubblici, mediante l’inserimento di contenuti e approfondimenti in ambito di finanza ed economia locale.

Il protocollo favorisce inoltre la sperimentazione di nuove forme di condivisione e il rafforzamento delle conoscenze e competenze del personale comunale anche attraverso la mobilità dei dipendenti.

L’intesa prevede infine la progettazione e l’implementazione di soluzioni innovative per lo sviluppo di professionalità a supporto della realizzazione di progetti particolarmente complessi, finanziati dal PNRR e da altre fonti, anche per far fronte alle carenze di personale e di competenze degli enti locali.

L’istituzione di un Comitato tecnico di indirizzo, composto da due rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e da due rappresentanti dell’IFEL, garantirà la realizzazione di tutti gli obiettivi.

“La firma del protocollo con IFEL rappresenta un ulteriore e importante contributo al processo di innovazione dei nostri uffici – commenta il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo –. Guardo sempre con favore e sostengo con convinzione le iniziative volte a migliorare in modo significativo la formazione delle nostre persone. Ringrazio quindi il presidente Alessandro Canelli per questa interessante opportunità. Investire in questo ambito è fondamentale per costruire, giorno dopo giorno, una Pa moderna che sappia rispondere in modo efficace ed efficiente ai veloci cambiamenti in atto”.

Il Presidente dell’IFEL, Alessandro Canelli, sottolinea “il momento di straordinario impegno delle risorse umane dei Comuni. La cooperazione con il Dipartimento della funzione pubblica è decisiva per assicurare qualità ad un sistema di formazione continua in grado di raggiugere tutti i dipendenti comunali”.