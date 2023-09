Migranti, Gasparri” Serve un’iniziativa straordinaria internazionale”

“Sull’emergenza immigrazione sono in corso riunioni e valutazioni da parte del governo. Ma attualmente non ci troviamo di fronte ad un andamento ordinario dei flussi migratori, ma siamo di fronte ad un vero e proprio esodo, dovuto anche a una situazione internazionale che ha visto in Marocco un terribile terremoto, in Libia un’inondazione, in Niger un colpo di Stato, e con alcune zone dell’Africa devastante. Se l’Onu, l’Ue o la comunita’ internazionale, non si occupano di questa emergenza, cosa esistono a fare?” Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a Start su Sky. “Ci vuole una iniziativa straordinaria perche’ non siamo di fronte a un andamento stagionale piu’ o meno elevato di flusso migratorio, che l’Italia registra da decenni, ma siamo di fronte a una emergenza straordinaria. Noi valuteremo misure di maggiore fermezza fa parte dell’Italia ma chiediamo cosa intenda fare la comunita’ internazionale”, conclude.