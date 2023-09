MIGRANTI, Battilocchio: “Situazione insostenibile, intervengano UE e ONU”

“Leggo dichiarazioni con accuse al Governo che sono davvero fuori luogo. Questo Governo, sin dal suo insediamento, ha messo la questione della gestione dei flussi migratori tra le priorità con provvedimenti approvati ed altri in arrivo. Inoltre, dopo anni, forse decenni, di chiacchiere, il nostro esecutivo è riuscito a far inserire la tematica nell’agenda di Bruxelles: basti guardare l’ordine del giorno ufficiale degli ultimi consigli europei. Serve tempo per avere una risposta strutturale ed organica, per noi imprescindibile. Ma ora va affrontata, subito ed efficacemente, l’emergenza in corso, legata strettamente al precipitare della situazione regione sub sahariana ed al progressivo peggioramento in nord Africa. Il nostro Governo sta facendo il massimo, la nostra diplomazia ce la sta mettendo tutta. È il momento della responsabilità e, per fortuna, al Governo del Paese abbiamo ministri ed una coalizione seria e credibile per affrontare questa delicatissima congiuntura internazionale. Le polemiche sterili e fino a sè stesse, le lasciamo volentieri ai polemici di professione”. Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, responsabile immigrazione del movimento azzurro.