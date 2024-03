Martusciello : “Parole di Weber su Meloni ? Nulla di nuovo vanno nella direzione da noi auspicata con un governo europeo di forza europeiste”

“Il riconoscimento del gran lavoro del governo Meloni da parte del leader dei popolari Weber non ci meraviglia perché tutti in Europa sanno che l’Italia non è mai stata così europeista e atlantista”.

Così il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, commenta le parole del presidente del PPE Manfred Weber che oggi nel corso di un incontro con i giornalisti a Berlino ha affermato che “il governo Meloni collabora in maniera costruttiva in Europa”.

“Nulla di nuovo – prosegue Martusciello – le sue parole vanno nella direzione da noi auspicata con un governo europeo di forze europeiste.

Ad ogni modo – conclude il capogruppo azzurro al Pe – in qualsiasi scenario Forza Italia ci sarà sempre al governo”.