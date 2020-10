“Siamo vicini al nostro presidente Alberto Cirio. I manifestini rinvenuti a Torino costituiscono un grave atto d’intimidazione. Confidiamo che questa minaccia non resti impunita, i colpevoli vanno assicurati alla giustizia”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali Alessandra Biletta, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti.

