Maltempo, Ruzzola (FI): i 24 milioni di euro per i Comuni alluvionati è una gran bella notizia

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione per il nuovo stanziamento di 24 milioni di euro a favore dei comuni piemontesi che furono colpiti dall’anomalia ondata di maltempo verificatasi nel mese di novembre. Siamo alla copertura quasi totale delle somme richieste, circa il 90%. Tra i Comuni più colpiti in provincia di Torino ricordo Cavour, Carmagnola, Cercenasco, Lombriasco, Lusersa San Giovanni, Osasio, Pinerolo, Piobesi Torinese, Vigone e Villafranca. A Cuneo quelli di Bagnolo, Barge, Bastia Mondovì, Bene Vagienna, Cardè, Castagnole, Cercenasco, Ceva, Corneliano, Cortemilia, Gambasca, Genola, Lesegno, Martiniana Po, Mondovì, Mombasiglio, Moretta, Paesana, Sale della Langhe, Rifreddo, Rocca De Baldi, Sanfrant, Savigliano, Viola. Per le altre province Asti e Acqui Terme. Tutte realtà che finalmente potranno procedere agli interventi, supportati dagli Uffici della Regione Piemonte per accelerare la predisposizione degli interventi più articolati come annunciato dal presidente Alberto Cirio e dall’assessore Marco Gabusi”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali Alessandra Biletta, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti.