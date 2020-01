FIRENZE: Acqua pubblica e carbon neutral, Marchetti (FI) a Rossi: «L’unico che pronto non ci nasce, ci tramonta. Annuncia provvedimenti a un mese dalla fine della legislatura»

«Rossi è l’unico che pronto non ci nasce: ci tramonta»: la stoccatina al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi arriva dal Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti in merito agli annunci avanzati dal governatore questa mattina in occasione di un convegno sulle sorti del servizio idrico.

«Leggo dalle agenzie di stampa proclami che onestamente, non lo nascondo, mi suscitano certo sbigottimento. A due mesi dalla chiusura della legislatura e dopo dunque quasi dieci anni di governo della Toscana – incalza Marchetti – Rossi si annuncia pronto a presentare una proposta di legge sulla ripubblicizzazione dell’acqua e un piano per una regione carbon neutral, in linea con i goal dell’Agenda 2030».

«O dove si era nascosto, finora, questo governatore così intraprendente? Forse si cullava nei passaggi Pd-Mdp-Pd – afferma Marchetti – e nel frattempo non si è accorto che le lancette istituzionali stavano per scoccare la fine del suo giro di giostra alla guida della Toscana».

«Sono stato proprio io – ricorda Marchetti – oltre un anno fa, a sollecitare l’avvio di un confronto sulla gestione delle acque e a ricordare a Rossi e alla maggioranza di governo regionale di sinistra come la materia fosse oggetto di un chiaro indirizzo da parte dei cittadini, espresso con il referendum del 2011. E Rossi si riduce addì 17 gennaio dell’anno di grazia 2020, a dichiararsi pronto? Alla faccia dei tempi di reazione!»